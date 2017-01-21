По всему миру проходят акции против российской агрессии в Украине "Стоп Путин! Стоп война!" (фоторепортаж)

Об этом сообщают МИД Украины в Twitter, Всемирное движение патриотов Украины и организаторы акции в Facebook.

В Польше акцию организовало движение «Евромайдан Варшава». Участники пикетировали Посольство РФ и призвали агрессора прекратить войну на востоке Украины, вывести иностранные войска и вернуть Крым, сообщает Польское радио.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, в Киеве в акции "Стоп Путин! Стоп война!" на Майдане Незалежности приняли участие около 100 человек.

В Одессе возле акции Генконсульства РФ проходит акция "Стоп Путин! Стоп война!".

Главная цель акции - привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в Украине.