Из 56 должностных лиц, к которым обратились волонтеры, помощь армии оказали только трое

Об сообщают волонтеры из фонда в сети Facebook.

"На сегодня письма направлены 56 "е-декларантам", среди которых самые богатые депутаты различных фракций и групп, министры, мэры городов, руководители обладминистраций, прокуроры и даже судьи. Кроме того наши обращения получили 10 депутатов-майдановцев, к которым мы решили обратиться в третью годовщину Революции Достоинства", - отмечается в сообщении.

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Также волонтеры констатируют, что лишь 11 из 56 получателей "писем счастья", прислали им ответы, хотя согласно Закону "Об обращениях граждан" они должны ответить в течение месяца со дня получения письма.

В свою очередь оказали помощь лишь трое из них. А именно: Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко (передал тепловизор «Народному тылу»), депутат ВР Анна Гопко (отметила в письме, что перечислила средства на счет «Вернись живым») и Старший следователь департамента специальных расследований ГПУ Юрий Кривобок (помог в приобретении для проекта “Броня” 60-ти планшетов SamsungGalaxy Tab3 с дополнительными картами памяти).

Как сообщал УНИАН, в третью годовщину начала Революции достоинства в рамках акции "Е-десятина" волонтеры обратились к депутатам-активистам Майдана с призывом поддержать армию.