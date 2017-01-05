В Харькове закрыли дела против лидера "Оплота" Жилина после официального подтверждения его смерти

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным прокуратуры, официальное подтверждение факта смерти гражданина Украины Жилина поступило из России в конце 2016 года.

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В связи со смертью подозреваемого уголовные производства были закрыты 28 декабря 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2016 г. на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области Российской Федерации в ресторане "Ветерок" киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин.

Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик в сентябре в комментарии корреспонденту УНИАН сообщила, что в отношении Жилина в области открыто несколько уголовных производств. В частности, Управление СБУ в Харьковской области расследует преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1,2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Управления ДФС Украины в Харьковской области расследует производство, открытое по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (организация преступной группы, фиктивное предпринимательство) УК.

Дубовик подчеркнула, что как только правоохранители получат официальное уведомление о смерти Жилина, эпизоды, касающиеся исключительно его деятельности, будут выделены и осуществления за ними закрыты.

Советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк 20 сентября сообщил, что представители Министерства внутренних дел РФ подтвердили факт гибели Жилина, однако ожидается официальное подтверждение. Вместе с тем, он не исключил, что его смерть могла инсценировать ФСБ России. В прокуратуре Харьковской области сегодня сообщили, что не получали официального подтверждения факта смерти Жилина. В отношении лидера "Оплота" в области открыто несколько уголовных производств и объявлен в розыск.