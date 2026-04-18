США не поддержали предложение Москвы о вывозе иранского урана, несмотря на предыдущие аналогичные инициативы.

В Кремле признали, что Соединенные Штаты не поддержали инициативу диктатора Владимира Путина по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию в рамках потенциального мирного соглашения.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отметив, что предложение пока "не на столе переговоров" и "не востребовано" со стороны США, передает пропагандистское "РИА-Новости".

По словам Пескова, Россия готова принять иранский уран и неоднократно заявляла об этом ранее. В то же время в США не проявили интереса к такой инициативе.

Речь идет о предложении, которое Путин озвучил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 9 марта. Тогда стороны обсуждали, в частности, войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Идея вывоза урана – не новая

По данным Axios, Путин предлагал транспортировать около 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию в рамках возможного соглашения о прекращении войны. Однако Трамп от этой идеи отказался.

Как отмечают источники, США настаивают на гарантиях безопасного хранения ядерных материалов и не считают российский вариант приемлемым.

Подобные предложения Москва выдвигала и раньше – в частности, в рамках ядерного соглашения 2015 года, когда Россия уже хранила иранский уран на своей территории.

Вас также могут заинтересовать новости: