Разведка США: У Ирана по-прежнему есть тысячи ракет и дронов для продолжения войны

Несмотря на потери, Иран сохраняет тысячи ракет и дронов и делает ставку на асимметричную войну, предупредил разведчик.

Директор Управления оборонной разведки (DIA) США генерал-лейтенант морской пехоты Джеймс Х. Адамс заявил Конгрессу, что Иран, несмотря на значительные потери, сохраняет мощный арсенал ракет и беспилотников, которые представляют угрозу для США и их союзников, пишет The Washington Times.

"Несмотря на значительное ухудшение военного потенциала Ирана в результате ударов коалиции, Тегеран сохраняет тысячи ракет и беспилотных летательных аппаратов… способных угрожать силам США и партнеров во всем регионе", – заявил генерал.

По словам Адамса, массированные удары, в частности в рамках операции "Эпическая ярость", существенно ослабили инфраструктуру Ирана, однако не уничтожили его военные возможности. Центральное командование США нанесло тысячи ударов по ракетным объектам.

В то же время Иран адаптирует свою стратегию. Как отметил генерал, страна "почти наверняка" расширила свои цели – от простого выживания до сдерживания дальнейших атак и получения уступок, в частности через влияние на Ормузский пролив.

Ставка на асимметричную войну

Адамс подчеркнул, что Тегеран делает акцент на косвенных методах борьбы. Генерал отметил, что "Иран, вероятно, продолжит вести асимметричную войну против США и Израиля", в частности при поддержке союзных группировок.

Речь идет о поддержке "Хезболлы" и иракских шиитских ополчений, которые уже совершили сотни атак на американские и израильские силы в регионе.

Кибератаки и новые угрозы

Особое внимание разведка уделяет киберугрозам. По словам генерала, "11 марта мы наблюдали первую разрушительную кибератаку Ирана на американскую компанию с 2014 года".

Он добавил: "Иран почти наверняка будет продолжать использовать кибератаки, чтобы навязать Соединенным Штатам издержки на протяжении оставшейся части конфликта".

Внутреннее давление и будущие риски

Несмотря на ослабление армии, иранский режим сохраняет контроль внутри страны. По словам Адамса, власти "остро осознают широкое недовольство среди иранского населения" и уже принимают меры, чтобы предотвратить новые протесты.

Также Иран работает над восстановлением военного потенциала, модернизацией вооружений и децентрализацией командования после потерь среди руководства.

Ядерная политика и союзники

Что касается ядерной программы, по словам разведки, запрет на создание ядерного оружия формально сохраняется, хотя позиция нового руководства пока не определена.

В то же время Иран продолжает координировать действия союзников. Адамс отметил, что Тегеран "вероятно, будет продолжать оказывать давление на хуситов" и другие группировки, чтобы усилить влияние в регионе и контролировать эскалацию конфликта.

Война в Иране – последние новости

Американские СМИ сообщали, что США и Иран ведут тайные переговоры о масштабном плане прекращения противостояния, который предусматривает размораживание 20 миллиардов долларов иранских активов.

На фоне этих новостей Трамп заявил, что ожидает скорого заключения соглашения с Ираном – уже в течение ближайших одного-двух дней. По его словам, американские и иранские переговорщики могут встретиться в ближайшие выходные.

Отдельно Трамп вызвал резонанс заявлением о том, что Израиль больше не должен наносить авиаудары по Ливану. Его резкий пост вызвал удивление и беспокойство в израильском руководстве.

