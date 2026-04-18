На Airbnb теперь можно будет забронировать номера в отелях

Компания надеется выиграть у конкурентов за счет более низкой комиссии за услуги.

Крупнейшая платформа по аренде частного жилья для туристов Airbnb продолжает расширять набор своих услуг.

Как пишет Financial Times, теперь компания добавляет независимые отели на свою платформу – соответствующую пилотную программу уже запустили в таких городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес (оба США), Париж (Франция) и Мадрид (Испания). Она позволяет пользователям выбирать варианты проживания в бутик-отелях наряду с частными домами.

Отмечается, что таким образом компания стремится расширить свою сеть, снижая комиссионные сборы, взимаемые такими известными агентствами по бронированию жилья, как Booking.com и Expedia.

Как заявил новоназначенный руководитель отельного подразделения Airbnb Джесси Стейн, их компания предлагает "очень конкурентоспособную структуру комиссионных по сравнению с другими игроками на этом рынке".

В компании ожидают, что добавление отелей поможет Airbnb привлечь деловых путешественников, которые, как правило, предпочитают предсказуемость и сервис таких вариантов размещения по сравнению с частными квартирами. По данным Global Business Travel Association, глобальные расходы на деловые поездки в 2025 году достигли 1,6 трлн долларов.

Также это должно помочь Airbnb компенсировать потери, вызванные растущим в некоторых регионах движением за ограничение краткосрочной аренды жилья.

Как пишет издание, этот шаг предпринимается на фоне поиска Airbnb новых путей роста для увеличения доходов – выручка компании в 2025 году выросла всего на 10% по сравнению с предыдущим годом, что является самым медленным темпом с начала пандемии Covid-19.

В то же время аналитик Bernstein Ричард Кларк заявил, что Airbnb столкнется с жесткой конкуренцией в попытке выйти на рынок бронирования отелей, где доминируют Booking.com и Expedia, предоставляющие пользователям огромный выбор вариантов.

В свою очередь Джесси Стейн из Airbnb уверен, что помимо конкурентоспособной структуры комиссионных сборов, владельцы отелей будут тяготеть к платформе из-за ее базы "молодых и состоятельных потребителей" и "огромного объема данных" о предпочтениях пользователей.

При этом он отметил, что Airbnb в первую очередь стремится к партнерству с независимыми и бутиковыми отелями, но не исключает сделок с более крупными гостиничными сетями.

Однако Airbnb также сталкивается с конкуренцией со стороны некоторых гостиничных сетей, которые активизируют усилия по привлечению независимых отелей к партнерству по принципу франчайзинга.

По словам главы комитета по гостиничному и развлекательному бизнесу в юридической фирме Goodwin Мэтью Полмана, такие компании, как Hilton, Marriott и InterContinental Hotels Group, все чаще заключают "мягкие" и "ориентированные на перепрофилирование" партнерские соглашения, чтобы быстро увеличить пропускную способность своих сетей, избегая при этом высоких затрат на строительство нового отеля.

Другие новые услуги Airbnb

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, ранее платформа анонсировала новую услугу по организации встречи пассажиров в аэропорту после прибытия и их доставке к месту проживания.

Кроме того, Airbnb добавляет такие услуги, как доставка продуктов, а также найм специалистов по месту временного проживания, включая частных поваров, фотографов, массажистов, персональных тренеров, парикмахеров и визажистов.

