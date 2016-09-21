Шкиряк о главаре "Оплота" Жилине: он был ценным свидетелем в преступлениях спецслужб РФ на территории Украины (видео)

Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает 5 канал.

"Могу сказать, что по информации наших источников, убийство Жилина произошло на самом деле. Я признаюсь, что абсолютно не жалею, и туда ему и дорога. Что касается ценности такого персонажа, то она – безусловная, поскольку Жилин чрезвычайно тесно сотрудничал с прошлой властью, имею в виду с режимом Януковича, учитывая преступления против Майдана. Знал достаточно много, через него проходило и финансирование титушек, и боевиков, и вооружение", - отметил он.

Читайте такжеВ полиции рассказали, где планируются похороны главаря "Оплота" Жилина

По его словам, Жилин был чрезвычайно осведомлен в тех вещах и провокациях, и преступлениях, которые совершали непосредственно российские спецслужбы на территории Украины и на востоке Украины во время попыток организации так называемой "Новороссии".

"Это был действительно ценный свидетель", - подчеркнул Шкиряк.

Отвечая на вопрос, была ли возможность задержать Жилина, он ответил: "В той ситуации, в которой мы находились, хотелось бы его задержать, но он немедленно выехал в Россию, сначала в Белгород, а потом дальше в Москву. На территории РФ задержать его было невозможно. Скажу, что весной 2014 года наши правоохранительные органы находились в достаточно сложной ситуации – это был период деморализации, период начала становления новой украинской правоохранительной системы и тогда таких возможностей у нас не было. Конечно, если бы это произошло сейчас, то разговор был совсем другой".

Как сообщал УНИАН, 19 сентября на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области Российской Федерации в ресторане "Ветерок" киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин. Жилин был убит, а его знакомый Андрей Козырев получил ранения.