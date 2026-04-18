В природном парке в Одесской области заметили настоящего мастера маскировки (фото)

Окраска этой птицы идеально имитирует сухой тростник и тени в зарослях, поэтому усмотреть его практически невозможно.

В Одесской области, на территории Национального парка "Тузловские лиманы", заметили птицу, которая имеет охранный статус.

Речь идет о рыжей цапле, которая умеет притворяться невидимкой, рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев. По его словам, сейчас продолжается активная миграция птиц из Африки, среди них есть очень интересная птица, которую зафиксировали в Одесской области – рыжая цапля (Ardea purpurea).

"В национальном парке "Тузловские лиманы" рыжие цапли являются крайне редкими и встречаются только во время весеннего и осеннего пролетов. Это настоящий "мастер маскировки" среди водно-болотных птиц. Хотя она является близкой родственницей известной серой цапли, ее образ жизни и внешность имеют несколько поразительных особенностей", – отметил исследователь.

Ученый описал несколько интересных фактов о рыжей цапле. В частности, она использует эффект "тростниковой невидимки". В отличие от серой цапли, которая часто стоит на открытой воде, она является очень скрытным существом. Ее окрас (смесь рыжего, каштанового и темно-серого с черными полосами) идеально имитирует сухой камыш и тени в зарослях. Когда она чувствует опасность, то вытягивает шею вертикально вверх и замирает, становясь практически невидимой среди стеблей.

Ее гибкая шея значительно тоньше, чем у серой цапли, что позволяет ей делать молниеносные выпады в узких проходах между камышом. А чрезвычайно длинные пальцы ног создают большую площадь опоры, что позволяет ходить по плавающей растительности, не проваливаясь в воду – например, по кувшинке или спутанному камышу.

Хотя основу рациона составляет рыба, рыжая цапля охотится на все, что может проглотить: лягушек, крупных насекомых, ящериц, мелких грызунов и даже птенцов других водоплавающих птиц. Охотится она обычно в сумерках или на рассвете.

Кроме того, рыжая цапля – дальний путешественник, перелетная птица.

"Те особи, которые гнездятся в Украине (в частности, в плавнях на юге), на зиму улетают далеко в тропическую Африку, преодолевая Сахару. Интересно, что они летят преимущественно ночью, в отличие от многих других крупных птиц", – рассказал Русев.

