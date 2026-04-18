Трамп 'запретил' Израилю наносить удары по Ливану, Нетаньяху был в шоке, – Axios

Резкое заявление президента США противоречило условиям перемирия и вызвало беспокойство в правительстве Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп вызвал резонанс заявлением о том, что Израиль больше не должен наносить авиаудары по Ливану. Его резкий пост вызвал удивление и беспокойство в израильском руководстве.

Как сообщает Axios, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его команда были шокированы формулировкой Трампа, которая противоречит условиям недавно согласованного перемирия.

Ранее США объявили о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном. Согласно договоренностям, Израиль обязывался воздерживаться от наступательных операций, но сохранял право на самооборону в случае угроз.

Впрочем, Трамп написал: "Израиль больше не будет бомбить Ливан. США запретили им это делать". В интервью он добавил, что не допустит дальнейших ударов и настаивает на их полном прекращении.

Реакция Израиля

По данным источников, израильская сторона узнала о заявлении из СМИ и немедленно обратилась в Вашингтон за разъяснениями. В частности, посол Израиля в США Йехиэль Лейтер пытался выяснить, означает ли это изменение политики Соединенных Штатов.

В Белом доме впоследствии уточнили, что соглашение остается в силе: Израиль не должен проводить наступательные операции, но может действовать в рамках самообороны.

Несмотря на перемирие, ситуация остается нестабильной. В пятницу израильский беспилотник нанес удар по южному Ливану. Израильская сторона заявила, что действовала в ответ на нарушение режима тишины со стороны группировки "Хезболла".

Соглашение с Ираном – главные новости

Как сообщал УНИАН, США и Иран ведут тайные переговоры о масштабном плане прекращения противостояния, который предусматривает размораживание 20 миллиардов долларов иранских активов.

В свою очередь Трамп заявил, что ожидает скорого заключения соглашения с Ираном – уже в течение ближайших одного-двух дней. По его словам, американские и иранские переговорщики могут встретиться в ближайшие выходные.

Вас также могут заинтересовать новости: