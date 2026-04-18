В Амазонии обнаружили сотни километров древних дорог, которые могли вести в духовный мир

Этим дорогам уже 2 700 лет.

В Амазонии обнаружили сотни километров древних дорог, которые датируются 763 годом до н. э. и, вероятно, использовались как для материальной инфраструктуры, так и для перемещения духовных сил. Об этом пишет Descopera.ro.

Ученые проанализировали космические снимки, чтобы обнаружить следы дорог в регионе на границе между Бразилией и Боливией, что на юго-западе Амазонии. На площади 134 тысяч квадратных километров они обнаружили не менее 955 древних дорог общей длиной около 350 км.

Кто их построил?

Радиоуглеродное датирование указывает на то, что самые старые из этих дорог были построены между 763 годом до н.э. и 950 годом н.э. древней цивилизацией Акири. Впоследствии, около 1200 года н.э., начался новый этап строительства дорог, одновременно с появлением в регионе поселений типа курганов.

Видео дня

"955 обнаруженных дорог поражают своими чрезвычайно прямыми трассами и тщательной планировкой, что свидетельствует об участии в их строительстве сложных обществ. Большинство из них имеют длину менее 500 метров, однако многие имеют высеченные профили и приподнятые края", - пишет IFL Science.

По словам исследователей, такие особенности говорят о целенаправленной конструкции и высоком уровне инженерного мастерства.

"Более древние дороги, связанные с культурой Аквири, как правило, широкие и короткие и, обычно, начинаются от больших церемониальных сооружений, называемых геоглифами, выполненных непосредственно на земле. Эти дороги, часто выровненные по сторонам света, указывают на возможную связь между этими местами и астрономическими наблюдениями", - объясняют в материале.

Несмотря на то, что точное назначение таких дорог остается неизвестным, ученые считают, что они могли способствовать взаимодействию между людьми и нечеловеческими сущностями, позволяя переход между видимым и духовным мирами.

"В то же время дороги, начинающиеся от курганных поселений, более узкие и, по-видимому, имели более практические функции, такие как соединение общин и перевозка товаров. Примерно 40% из них ведут к рекам, что указывает на связь с деятельностью, связанной с водными ресурсами", - добавляют в издании.

Куда ведут эти дороги?

Почти половина дорог, выходящих из этих поселений, вероятно, теряется в окружающем лесу. Ученые говорят, что когда-то они могли вести к сельскохозяйственным угодьям, однако, возможно, выполняли и ритуальную функцию.

"Например, эти дороги, которые, казалось бы, не имеют конечного пункта назначения, могли просто исчезать в лесу, облегчая переход людей в и из пространств, где существовали связи между видами, духами и другими нечеловеческими сущностями", - говорится в исследовании.

Вас также могут заинтересовать новости: