Фрейд назвал сильнейшую потребность ребенка, и это не еда и не внимание

Одно наблюдение известного психоаналитика Зигмунда Фрейда, которое он описал более 100 лет назад, вновь привлекло внимание специалистов по воспитанию детей.
Речь идет об утверждени: "Я не могу представить себе в детстве потребности сильнее, чем потребность в защите отца", которое Фрейд написал в 1930 году, пишет Daily Galaxy.
Он подчеркивал, что детям нужен более глубокий опыт эмоциональной защищенности и стабильности, чтобы успешно пройти ранний этап жизни без чрезмерной тревоги. Фрейд выявил потребность в надежном присутствии отца, которое делает внешний мир для ребенка управляемым, а не угрожающим.
Эмоциональная архитектура защиты
У ребенка, который воспринимает надежное присутствие взрослого, развивается базовое доверие. Это внутреннее чувство безопасности позволяет ему исследовать, рисковать и сталкиваться с разочарованием, не воспринимая его как катастрофу. Защитная фигура служит как буквальной защитой, так и внутренним источником спокойствия.
Защита как психологическая основа
Изучая раннее детское развитие, психоаналитик заметил, что качество этой защитной связи формирует то, как люди в будущем подходят к отношениям и самооценке. Ребенок, чувствующий себя в безопасности, развивает большую способность к эмоциональной регуляции. Мир кажется ему менее угрожающим, потому что существует постоянная точка возврата при возникновении стресса. Этот ранний опыт создает шаблон того, как человек будет интерпретировать безопасность и угрозу на протяжении жизни.
Фрейд отмечал, что важно постоянное, предсказуемое присутствие опекуна. Ребенку не нужна постоянная активная защита от каждой трудности, а нужна уверенность в том, что защитное присутствие есть и к нему можно обратиться при необходимости.
Это различие отделяет чрезмерную опеку от стабильного сдерживания, которое поддерживает здоровое развитие.
Интересно, что Фрейд позиционировал потребность в отцовской защите как центральное требование ранней жизни, сравнимое с голодом или физическим комфортом. Отсутствие этой защиты, утверждал он, оставляло пустоту, которая могла проявиться позже в различных формах стресса или трудностях в отношениях.
Последствия неудовлетворенных потребностей в защите
Фрейд считал, что если ребенок обделен адекватной защитой, то это повлечет долгосрочные последствия. Ребенок, не находящий источника безопасности, может развить повышенную тревожность и стойкое чувство беспомощности. Без внешней опоры внутренний мир становится более хаотичным и угрожающим.
Психоаналитик предполагал, что эти ранние недостатки проявляются во взрослой жизни. Например, трудности в формировании стабильных отношений могут отражать невыработанную или нарушенную способность доверять. Психика не перерастает эти пробелы, а переносит их вперед, иногда маскируя под взрослые тревоги, неуверенность или защитные модели поведения.
Защитная функция также играет роль в том, как дети учатся регулировать свои эмоции. Когда опекун надежно успокаивает ребенка, тот постепенно усваивает эту способность к успокоению. Без этой внешней регуляции в критические периоды развития ребенку может быть трудно развить навыки саморегуляции. Результатом может стать повышенная эмоциональная реактивность на протяжении всей жизни или трудности с восстановлением после обычных неудач.
