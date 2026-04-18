В Швейцарии отследили волка с помощью GPS: он сделал то, чего никто не ожидал

Хищник преодолел 1,5 км по ледяной воде, выбрав более короткий путь вместо опасного маршрута через населенные районы.

В Швейцарии зафиксировали уникальный случай поведения дикой природы: волк с GPS-ошейником впервые переплыл Люцернское озеро, преодолев около 1,5 километра по ледяной воде. Событие озадачило исследователей и дало новое понимание миграции хищников в густонаселенных регионах, сообщает KORA.

Речь идет о самце волка M637. По данным GPS, 13 февраля 2026 года животное вошло в воду вблизи Кюсснахта и добралось до противоположного берега, переплыв озеро с температурой около 5°C.

Самый короткий путь – даже через ледяную воду

Исследователи считают, что волк сознательно выбрал прямой маршрут через воду вместо обхода по суше. Такой выбор мог позволить избежать населенных пунктов, дорог и контактов с людьми.

По оценкам, переплыв мог длиться до полутора часов. Сам факт зафиксированной точки GPS посреди озера стал ключевым доказательством – ранее подобные предположения не имели столь четкого подтверждения.

Молодой хищник в поисках территории

M637 – самец возрастом примерно 3–4 года, то есть в фазе так называемого "расселения", когда волки покидают родную стаю и ищут новую территорию и партнера. В этот период они могут преодолевать большие расстояния и выбирать нестандартные маршруты.

Специалисты отмечают, что такие путешествия сопряжены с повышенным риском, но иногда именно они помогают избежать опасностей, связанных с человеческой инфраструктурой.

Редкий случай в перенаселенном ландшафте

Швейцария, несмотря на небольшую территорию, имеет плотную сеть дорог, железных дорог и населенных пунктов. На этом фоне подобный заплыв выглядит еще более необычным.

По словам биолога Флурин Кунц, это первый задокументированный случай пересечения Люцернского озера волком, хотя подобное поведение теоретически возможно.

Возвращение волков и новые вызовы

Случай произошел на фоне восстановления популяции волков в Швейцарии. По данным KORA, в 2025–2026 годах в стране зафиксировано более 40 стай и более 150 волчат.

Волки вернулись в Швейцарию в конце 1990-х годов после почти столетнего отсутствия. С тех пор их численность растет, что вызывает дискуссии о сосуществовании с людьми и защите скота.

Последние данные свидетельствуют, что M637 продолжает перемещения: в конце марта он вернулся из Франции в Швейцарию. Оседет ли волк на новой территории или будет продолжать путешествовать – пока неизвестно. Но его переплыв через озеро уже стал одним из ярчайших примеров адаптации дикой природы к современному миру.

