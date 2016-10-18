Геращенко о ликвидации "Моторолы": "Гиви" уже думает, куда спрятаться

Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Народный Фронт" Антон Геращенко в эфире "Радио Свобода", сообщает Еспресо.TV.

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"В "ДНР" классовая борьба не достигла таких высот, как в "ЛНР". Но это не последняя смерть. И мы еще увидим. Россия сама ликвидирует "героев". Первым был Бэтмен, потом Дремов и другие товарищи. Будущее подобных людей очень печальное. Они же также видят, что ушел из жизни Жилин и ему подобные, поэтому похожее может ждать их", - отметил Геращенко.

По его словам, "такие, как Гиви, уже думают куда спрятаться сейчас".

Напомним, "Моторолу", ликвидировали вечером 16 октября. По предварительной информации, его взорвали в лифте дома, в котором он проживал. В группировке "ДНР" в уничтожении Павлова обвинили "украинскую диверсионно-разведывательную группу".

"Моторола" был одним из самых жестоких боевиков "ДНР". В частности, он расстрелял пленного украинского военного Игоря Брановицького. Сам "Моторола" признался в убийстве 15 пленных военнослужащих ВСУ.