Археологи обнаружили на дне озера древний город, напоминающий Атлантиду: что с ним произошло

В Кыргызстане на дне озера дайверы обнаружили средневековое поселение, которое свидетельствует о том, что улицы и здания сегодня находятся под водой. Такая находка меняет представления историков о торговле, религии и повседневной жизни вдоль древних торговых путей Центральной Азии. Об этом пишет econews.

На глубине от 1 до 4 метров ученые нанесли на карту четыре отдельных участка, где стены, балки и керамика остались нетронутыми. Такие сохранившиеся материалы делают дно озера чем-то большим, чем просто слухом, однако настоящий план улиц остается в тайне.

Стены, печи и обломки

В 2023-2024 годах исследователи описывали в своем отчете кирпичные здания и комплексы печей, которые лежали под водой озера Иссык-Куль. Рядом с кирпичной кладкой водолазы собрали обломки керамики, кости животных и шлак - остатки от нагрева и переработки металла.

Видео дня

"Под рыхлым песком команда обнаружила сохранившийся культурный слой - полосу грунта, насыщенную следами человеческой деятельности. Находка этого погребенного слоя свидетельствует о том, что люди строили и перестраивали сооружения на берегу в течение многих лет, прежде чем вода все затопила", - добавили в материале.

Город на пути

В издании напомнили, что когда-то вокруг Иссык-Куля пролегали караванные пути. В частности, речь идет о главном пути из долины Чуй к западу от Иссык-Куля через перевал Бедель в Китай.

По этому коридору купцы перевозили шелк, специи и изделия из металла, а вместе с ними распространялись идеи о религии и языке.

"Исследуемый памятник - это город или крупная торговая агломерация на одном из важных участков Шелкового пути", - сказал археолог Валерий Колченко.

Погребения указывают на ислам

Также рядом с руинами зданий ученые задокументировали мусульманский некрополь XIII–XIV веков - плановое кладбище, которое использовала одна община. Тела лежали лицом к кибле - направлению на Мекку во время молитвы, что соответствует древней погребальной практике.

Кладбище содержало достаточно костей, чтобы специалисты смогли реконструировать два лица. Сейчас волны размывают могилы, поэтому тщательная регистрация может быть важнее, чем раскопки каждого артефакта.

Почему город затонул

Геологи говорят, что горы Тянь-Шань часто трясутся, поэтому Колченко связал затопление города с сильным землетрясением XV века. Когда землетрясение разрывает дно озера или наклоняет берег, вода может выливаться на улицы и засыпать стены илом.

Люди часто называют это место второй "Атлантидой", однако признаки заброшенности до обрушения говорят о том, что катастрофа унесла жизни лишь нескольких жителей. После исчезновения города кочевые племена использовали берег, а небольшие деревни до сих пор окружают озеро.

"Озеро сохранило городские стены, мастерские и могилы на месте, предоставив Центральной Азии новый ориентир. По мере уточнения дат и карт чиновники смогут планировать меры по охране, а ученые смогут уверенно включить Иссык-Куль в региональные истории", - добавили в материале.

