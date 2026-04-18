В последние недели Европа и РФ находятся в состоянии эскалации. Пока что "гибридной" и "словесной", но это пока что. Минобороны РФ обнародовало список европейских компаний, которые якобы участвуют в поставках дронов ВСУ, Лавров угрожает экс-советнику по национальной безопасности США Келогу, Лукашенко рассказывает о "мобилизации", а Медведев… Ну что поделать с юродивым – у него каждый раз случается "приступ" вербальной эскалации, как только он "раздавит пузырь" "Финляндии 0,5". Но его тоже можно отнести к этому списку противников.

Песков, который хоть и "усыпающим" голосом хронически уставшего человека, едва "чесая" губу своими усами, но тоже что-то там слабо угрожает. Списанный Шойгу также угрожает "самообороной" финнам и балтийцам. Ну, да, у россиян любая агрессия – это "самооборона наперед", превентивно. Знаем – видели. Были еще угрозы скандинавам и т. д. Тем не менее, фиксируем, что на "болотах" сейчас угрожают ЕС и Британии фактически все – в том числе "умеренные" голоса, которые раньше воздерживались.

А вот губернатор Ленинградской "волости" вообще предложил считать свой регион "прифронтовым", поскольку он "имеет самую длинную границу с недружественным блоком НАТО", и что там только за первый квартал текущего года было "сбито" (а сколько не сбито?) 243 украинских БпЛА.

У нас это восприняли с иронией и как признак слабости Кремля, но это уже не просто слова, а конкретный повод для открытой милитаризации региона (скрытая происходила и раньше). Собственно, инфраструктура для нападения на балтийцев выглядит уже почти готовой.

Не зря же россияне все активнее "раскачивают" тему с пролетом украинских дронов над территорией ЕС как повод для "ответной" агрессии. Хотя даже "профильные" российские "злогеры" (такие как FighterBomber), которые более-менее "в теме", ставят эту откровенно фейковую идею под сомнение, хотя сотрудничество Украины и доноров действительно называют главной угрозой.

Все это показывает, что Кремль нервничает. Дрожит всем своим "великорусским" "тушею" с короткими ушами "царя" на длинной "шее", как у того акунинского "динозавра". Путин просто не знает, как еще остановить Украину, которая делает ставку на уничтожение российских промышленных тылов и экономики. А предварительно – уничтожение ПВО, штабов, военных складов.

Только в ночь на 16 апреля одними лишь "Птицами" Мадяра были поражены ЗРГК "Панцирь", ЗРК "Оса-АК", ЗРК "Бук-М1", две базы хранения ОТРК "Искандер" в Крыму, две нефтебазы и склад боеприпасов на том же полуострове, а также базу со складом российского "Рибкона" в Донецкой области. Еще раз – всего одно подразделение за одну ночь.

Согласитесь, есть из-за чего "нервничать". Поскольку по россиянам бьют "длинной" и "средней" рукой не только "птенцы" Бровди из СБС, но и ГУР, СБУ, а также вообще каждая бригада ВСУ и НГУ. Потому что с этого года бригады напрямую закупают "мидлстрайки" для применения их в качестве КАБ. Перечень выше – это уже не сенсация, а привычная рутина, которая сильно сокращает возможности ВС РФ.

Если же Украина еще и "доработает" и наладит системы прикрытия техники и пехоты от FPV-дронов, которые тестируют в 7-м Корпусе ДШВ, то все это может стать "анонсом" перелома в войне в нашу пользу.

"Победа теперь стала для Путина лишь далекой мечтой. Он понимает, что его экономика находится в плачевном состоянии", – заявил на днях Марк Рютте, глава НАТО.

Он знает, о чем говорит. Поскольку все это происходит при сотрудничестве и за счет европейцев, на фоне "самоустранения" Трампа (хорошо, что пока он не слишком мешает, отвлекшись на очередной TACO в Иране). Хотя вовлеченность европейцев, к сожалению, значительно ниже того уровня, который рисуют россияне, просто ищущие повод для провокаций.

Собственно, если бы ЕС реально разрешал нашим дронам пролет над своей территорией, то нам действительно было бы легче наносить удары по самым уязвимым местам российского ВПК и нефтегаза. Но, к сожалению, это лишь выдумки роспропаганды. Которые, однако, показывают, насколько Кремлю "больно".

Поддержку европейцев нам наглядно продемонстрировал последний "Рамштайн". По информации министра обороны Федорова, европейцы "накидали" нам "подарков" на более чем 4 млрд долларов, из которых 1,5 млрд пойдет именно на дроны – как европейского, так и украинского производства. А еще, после провальных для Кремля выборов в Венгрии, нам, вероятно, разблокируют 90 млрд евро поддержки на два года.

Плюс, генсек НАТО Рютте заявил о намерениях стран блока предоставить в этом году Украине еще 60 млрд долларов чисто военной поддержки. Если все обещанное передадут (что не факт, но будем надеяться), это будет мощная помощь. Причем достигнутая без США.

Европейцы и сами активно перевооружаются. На фоне хаотичных действий Трампа Европа готовит формат "евроНАТО" как альтернативу распаду Альянса в случае выхода из него США. Его "бета-версией" являются международные силы JEF – The Joint Expeditionary Force.

Эти "Объединенные экспедиционные силы" были созданы по инициативе Лондона еще в 2014–2015 годах именно как реакция на агрессию Кремля против Украины и объединяют, собственно, Великобританию, Нидерланды, скандинавские и балтийские страны. То есть наших самых решительных доноров и партнеров, которые не только нам помогают, но и российские суда "теневого флота" все чаще останавливают, "тренируясь" проводить морскую блокаду. Это и есть "костяк" "евроНАТО" или "зародыш" того самого "НАТО 3.0".

И это не просто "кружок по интересам" – это те страны, которым Кремль может непосредственно угрожать военным путем. Чем и угрожает. Именно JEF – этот "альянс в альянсе" – пытается дискредитировать Лавров перед Трампом и его окружением намеками на якобы лоббизм со стороны опального в Белом доме генерала Келога, которого Трамп очень не любит за приверженность Украине и Европе.

То есть путинский режим прибегает ко всем возможным инструментам, чтобы хоть как-то подорвать поддержку Украины и не дать создать "евроНАТО". И главные надежды там на запугивание и Трампа.

Но за пределами этого блока европейцы до сих пор нерешительны. Например, начальник Генштаба Бельгии говорит в интервью западным СМИ, что РФ "будет готова" напасть на НАТО только в 2030 году, "после завершения войны с Украиной".

А затем добавляет, что если удастся оттянуть российскую агрессию до 2035 года, то Европа достигнет "безопасной автономии", намекая, что тогда сможет не только устоять, но и победить РФ в бою. Нам все время в одиночку воевать, хм? Но хорошо хоть деньги и вооружение будут давать – столько, сколько понадобится. Ведь они реально боятся нападения России, как только украинцы прекратят сопротивление.

И вот, главный вопрос – нападет ли Кремль на Европу? Да, нападет. Уже нападает. Поскольку "атака" может быть не только военной. Военная агрессия – это всегда акт отчаяния, когда все остальное уже не сработало. Это шаблон с давних времен.

Сначала идет запугивание, попытки дестабилизации, провокации (диверсиями, мигрантами, дронами, пророссийскими политиками и агентурой и т. д.). Но все это уже происходит в Европе – и это уже не работает. Европейцы, наоборот, помогают Украине еще больше, чувствуя нарастающее давление. Итак, единственный вариант для Кремля – это дальнейшая эскалация.

Так, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко указывает на три сценария дальнейшей российской агрессии:

продолжение войны против Украины "как минимум до 2028 года" (без нападения на ЕС);

"заморозка" фронта поиск "виновных", чтобы "отбелить" Путина (также без эскалации);

продолжение войны против Украины и гибридная агрессия против ЕС "ближе к 2028 году".

И последний вариант наиболее вероятен на сегодняшний день. Под "гибридной атакой" он подразумевает атаки дронами (вероятно, по заводам из списков Минобороны РФ) и пересечение "ДРГ до 20 человек" границы с балтийскими странами.

Собственно, когда мы говорили, что российская инфраструктура к агрессии уже готова, то имели в виду и ряд подземных ходов между Беларусью и Литвой, по которым Лукашенко с Путиным отправляли мигрантов в ЕС, но которыми могут воспользоваться и ДРГ (а может, и уже воспользовались и просто выжидают, как аналогичные "спящие ДРГ" в Киеве в 2022-м).

Шведы еще добавляют, что может быть десант на одном из малых островов в Балтийском море, из-за чего НАТО точно не начнет войну с ядерной Россией, но провокация будет значительной. Но наиболее вероятна именно атака дронами по "Ормузскому сценарию", эффективность которого доказал Иран.

Итак, у Кремля почти все готово. "Почти", потому что резервы, которые могли бы быть использованы для этого неблагого дела, россияне вынуждены направлять против украинцев. То есть план ЕС работает – Украина "закрывает" ЕС и дальше.

Тем не менее, уже нужно говорить не об альтернативных сценариях, а о единой стратегии.

Потому что угрозы, провокации, гибридные атаки и, в конце концов, полноценное вторжение – это не альтернативы. Это именно этапы российского плана вторжения, где после каждого этапа активности смотрят на результат и эскалируют дальше. Задача текущего этапа – найти слабое звено, по которому нужно ударить при готовности. Например, под латвийские выборы в октябре. Чем не повод?

Это может быть и скандинавский остров, и "Сувальский коридор", и ДРГ под видом "мигрантов", и дроны, которые сначала просто залетают (их никто не сбивает), а потом внезапно бьют по ПВО НАТО, заводам-пароходам – куда вздумается, потому что их сбивание будет "эскалацией".

Но это работает и в обратную сторону. Если ВСУ станут более мощными (чтобы у РФ не осталось свободных резервов), если у Кремля закончатся средства, если тот JEF начнет действовать более решительно и станет "закрывать" уязвимости альянса, если… Слишком много "если", но российские планы "шиты белыми нитками" и противодействие им есть. РФ уязвима как никогда ранее.

А ее способность к эскалации зависит исключительно от решимости самих европейцев – как в отношении собственных действий, так и в отношении укрепления Украины. Если не сопротивляться, то РФ точно ударит по заводам из списка и пойдет дальше. Если же Кремль не найдет "слабое звено", но при этом "перенапряжется", как это было осенью 2022 года, то это будет уже совсем другая история.

История победы Украины, которая прямо сейчас готовит перелом в войне. Потому что таких запасов советской техники и денег, как в 2022-м, у Кремля уже не будет для восстановления.

Андрей Попов