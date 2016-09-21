СМИ: в деле об убийстве Жилина появился "угольный след"

Об этом сообщает российское издание КоммерсантЪ, ссылаясь на свои источники.

Андрей Козырев, тяжело раненый в горло, еще до того, как его увезла скорая прохрипел полицейским, что "встреча касалась шахт Донбасса". Собеседники издания отказались сказать, назвал ли он раненый имя человека, с которым "оплотовцы" собирались встретиться.

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Следствие предполагает, что тот человек, с которым Жилин собирался обсудить вопросы с углем, и мог оказаться убийцей.

Хорошо знавший лидера "Оплота" собеседник "Ъ" рассказывает, что после переезда в Россию Жилин был вовлечен в полулегальные схемы по поставке бензина и дизтоплива на оккупированные территории Донбасса, осуществляемые бизнесменом Сергеем Курченко. Кроме того, Жилин занимался поставками угля с ОРДО и ОРЛО как в Украину, так и в Россию.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября российские СМИ сообщили, что в Подмосковье киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин. Убийство произошло в ресторане "Ветерок" на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области.

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Во время допросов свидетелей было установлено, что тщательно загримированный киллер ждал потерпевших за соседним столом около 20 минут. После того как мужчины пришли в ресторан и сделали заказ, киллер подошел и произвел в них серию выстрелов. Жилин был сразу убит, а его знакомый получил ранения и был госпитализирован.

Жилина убили во время встречи, которая была назначена с целью решения «вопросов бизнеса», сообщили в Следственном комитете России.