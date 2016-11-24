Водителя бензовоза - участника ДТП, в котором погибли четверо военных, арестовали на два месяца

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центрального райсуда, заседание суда состоялось сегодня, 24 ноября.

Прокуратура просила избрать меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.

Однако суд арестовал мужчину до 21 января 2017 года, установив в качестве альтернативной меры пресечения возможность внесения залога в размере 360 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, 22 ноября на автодороге вблизи Николаева произошло столкновение автоцистерны Scania и автомобиля OPEL Vectrа, в котором находились четверо военных в возрасте от 19 до 43 лет. Трое из них погибли на месте, еще один был госпитализирован и скончался в больнице. Водитель бензовоза не пострадал.

Полиция задержала 49-летнего водителя автоцистерны Scania. Предварительно установлено, что он не предоставил преимущество в движении транспортному средству, которое двигалось по главной дороге

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) - предусматривает наказание лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.