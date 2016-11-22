Под Николаевом в результате столкновения бензовоза с автомобилем погибли трое военных (фото)

20:27, 22 ноября 2016
Происшествия
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Вблизи Николаева в результате столкновения бензовоза с легковой машиной погибли три человека и один госпитализирован.

Трое военных, которые находились в легковушке, погибли на месте / Фото mk.npu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Николаевской области, 22 ноября в 16:30 на автодороге «Ульяновка-Николаев» столкнулись автоцистерна «Scania» и автомобиль OPEL-Vectra, в котором находились четверо военных. Трое из них погибли на месте, еще один - доставлен в медицинское учреждение. Водитель грузовика не пострадал.

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Водитель грузовика не пострадал / Фото mk.npu.gov.ua

Следственным управлением ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами), которая предусматривает санкцию в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

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