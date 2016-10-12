На админгранице с Крымом временно закроют два пункта пропуска
На время прекращения работы КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак" в Херсонской области, людей просят проезжать через «Чонгар»
Как сообщили в пресс-службе ДФС в Херсонской области, это связано с отключением электроэнергии на КПВВ «Чаплинка» и «Каланчак».
Отмечается, что электричество будут отключать только по графику и в связи с проведением плановых ремонтных работ на электросетях контрольных пунктов въезда-выезда.
Так, «Чаплинка» и «Каланчак» временно не будут работать:
- с 09.00 12.10.2016 года по 16.30 12.10.2016 года;
- с 09.00 13.10.2016 года по 16.30 13.10.2016 года;
- с 09.00 17.10.2016 года по 16.30 17.10.2016 года;
- с 09.00 18.10.2016 года по 16.00 18.10.2016 года;
- с 09.00 18.10.2016 года по 16.30 18.10.2016 года;
- с 09.00 19.10.2016 года по 16.00 19.10.2016 года;
- с 09.00 19.10.2016 года по 16.30 19.10.2016 года;
- с 09.00 20.10.2016 года по 16 00 20.10.2016 года;
- с 09.00 20.10.2016 года по 16.30 20.10.2016 года;
- с 09.00 21.10.2016 года по 16.00 21.10.2016 года;
- с 09.00 21.10.2016 года по 16.30 21.10.2016 года;
- с 09.00 24.10.2016 года по 16.30 24.10.2016 года;
- с 09.00 25.10.2016 года по 16.30 25.10.2016 года;
- с 09.00 26.10.2016 года по 16.30 26.10.2016 года;
и КПВВ «Чаплинка» (дополнительно):
- с 09.00 27.10.2016 года по 16.00 27.10.2016 года.
Читайте такжеВ оккупированном Крыму российские пограничники задержали украинца за книгу«Ради удобства и во избежание очередей просьба к гражданам двигаться в указанные выше дни и часы через КПВВ «Чонгар» таможенного поста «Херсон-центральный» Херсонской таможни ДФС», - говорится в сообщении.