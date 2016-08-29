Полиция Одесской области: ромы пока что не будут вывозить свои вещи из Лощиновки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в прямом эфире одного из украинских телеканалов заявил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

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«Цыганское население не будет сегодня вывозить свои вещи, как это планировалось ранее», - сказал он, добавив, что «запланированное мероприятие перенесли».

Вместе с тем, Лорткипанидзе не уточнил причин данного решения.

По его словам, сейчас ситуация в селе стабильная, местные жители пока не предпринимают никаких действий.

По словам сельского головы Лощиновки Виктора Паскалова, сегодня утром в село не прибыл ни единый ром, несмотря на достигнутую накануне договоренность о том, что они должны забрать свои вещи и покинуть населенный пункт.

«Было все подготовлено для этого: грузовик, охрана, полицейские, но они просто боятся возвращаться в Лощиновку», - сказал УНИАН Паскалов.

Он также добавил, что опасения по поводу безопасности были озвучены на вчерашней встрече главы Измаильской районной администрации Валентины Стойковой с представителями ромской общественности.

«Действительно, была договоренность, что ромские семьи самостоятельно покинут село. Для них сегодня с утра был подготовлен транспорт. Замечу, это было самостоятельное решение – они сами понимают, что дальше в этом селе жить не смогут. Наша задача обезопасить их», - рассказала УНИАН Стойкова.

Она также уточнила, что администрация района берет на себя решение проблемы, и будет заниматься расселением этих людей.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки, 2007 года рождения, с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности.

Вечером 27 августа в Лощиновке произошли массовые беспорядки. Были повреждены дома местных ромов. В село прибыли сотрудники ГУ НП в Одесской области, сотрудники оперативного подразделения.

В свою очередь жители Лощиновки потребовали выселить ромов из села.

Впоследствии председатель Измаильской районной государственной администрации Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами об их переезде из Лощиновки.

По ее словам, утром 29 августа полиция обеспечит охрану цыган, чтобы они могли забрать свои вещи и уехать из села.

Ромские организации обратились к главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.