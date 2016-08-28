Убийство девочки на Одесчине: из села Лощиновка выселяют всех ромов

В Одесской области руководство Измаильской районной государственной администрации решило поддержать жителей села Лощиновка в вопросе выселения ромов.

Как сообщили УНИАН в Измаильской РГА, такая договоренность уже достигнута с лицами ромской национальности из этого села.

«Им будет дана возможность завтра с 9-ти утра мирно забрать свои вещи и уехать из села. Мы договорились о поддержании правопорядка», - сказала председатель районной госадминистрации Валентина Стойкова.

Она также заявила, что руководство района отдает себе отчет в том, что «эти цыгане далеко не заедут, они осядут в Измаильском районе», и потому «с ними также достигнута договоренность, что они дадут нам перечень контактных лиц, с которыми мы сможем говорить о соблюдения ими в дальнейшем порядка и соблюдения правил общежития».

Руководитель района сказала, что в Лощиновке будут усилены меры охраны правопорядка. В частности, по ее словам, создан дом шерифа, то есть, закреплен конкретный правоохранитель, усилена народная дружина.

«Сейчас на 3 села - один участковый, который, естественно, не в состоянии обеспечить надлежащий правопорядок», - сказала Стойкова.

Как стало известно УНИАН от информированного источника в правоохранительных органах, правопорядок при выселении ромов будут поддерживать значительные силы полиции.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали представитель ромской национальности.

Вечером 27 августа в Лощиновке произошли столкновения. «Жители села из-за трагедии устроили массовые беспорядки против местных ромов. Односельчане стали громить дома, где проживают ромы. В результате один дом был подожжен, в других - повреждена мебель, выбиты стекла. Никто из представителей ромской национальности не пострадал», – сказали в полиции.

Во избежание массовых беспорядков на охрану общественного порядка в село Лощиновка прибыли сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области, работники оперативного подразделения. Идут активные следственные действия, допрашивают всех участников событий. Подозреваемый в убийстве девочки отрицает свою вину.

В свою очередь жители Лощиновки потребовали от местных властей выселить из их села ромов.