Скандал с питанием бойцов 14-й бригады: Генштаб заявил об увольнении двух командиров

В ведомстве подчеркнули, что предыдущее командование 14-й омбр скрывало реальное положение дел.

Командира 14-й отдельной механизированной бригады отстранили от должности после огласки о перебоях в обеспечении продовольствием. Также уволен с должности и назначен с понижением командир 10-го армейского корпуса. Об этом стало известно из сообщения Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что в условиях, когда систематические вражеские удары по переправам через реку Оскол существенно затруднили логистическое обеспечение подразделений Сил обороны в районе Купянска, "особое внимание уделяется обеспечению наших военнослужащих, выполняющих задачи на передовой".

"Командованием принимаются меры по усилению противовоздушной обороны и противодроновой защиты на этом направлении. Осуществляется наращивание системы радиоэлектронной борьбы", – отметили в Генштабе.

Между тем, подчеркнули в ведомстве, предыдущее командование 14-й омбр скрывало реальное положение дел, "было утрачено определенное количество позиций и допущен ряд просчетов по обеспечению военнослужащих". Генштаб подтвердил, что была выявлена проблема с поставкой продовольствия на одну из позиций бригады.

"С целью исправления ситуации принят ряд кадровых решений. В частности, отстранен от должности командир 14-й омбр, уволен с должности и назначен с понижением командир 10-го армейского корпуса", – говорится в сообщении.

Новым командиром 14-й омбр назначен полковник Тарас Максимов, а 10-й армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

"По результатам выявленных нарушений после вступления в должность новоназначенными командирами бригады и корпуса в соответствии с решением главнокомандующего Вооруженных сил Украины проводится расследование комплексной комиссией Сухопутных войск", - сообщили в Генштабе.

Также там пообещали, что по результатам служебного расследования в отношении должностных лиц 14-й омбр "будут приняты соответствующие управленческие решения, а материалы расследования будут направлены в правоохранительные органы для предоставления соответствующих правовых оценок".

"Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на боевых позициях", – заверили в ведомстве.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ поставил задачу командующему группировкой объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому, в чьем подчинении находится 10-й армейский корпус, "о проведении проверки всестороннего обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи на передовой".

"Следует отметить, что недавно на позиции военнослужащих 14-й омбр доставлен очередной груз с продовольствием. При наличии благоприятных условий будет осуществлена немедленная эвакуация наших воинов", – добавили в Генштабе.

Скандал с поставками продовольствия для 14-й бригады

Как сообщал ранее УНИАН, накануне в сети Threads появилась информация о том, что в 14-й бригаде ВСУ происходят перебои с обеспечением продовольствием на отдельных позициях. В публикации отметили, что солдат оставили без еды и воды, а командование не реагирует на ситуацию.

В Минобороны отреагировали на ситуацию с питанием на передовой, отметив, что система обеспечения функционирует, а возникающие трудности могут быть связаны с логистическими особенностями в зоне боевых действий. В ведомстве пояснили, что доставка продовольствия на передовые позиции зависит от оперативной обстановки, включая безопасность маршрутов и интенсивность боевых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: