'Пьют воду из луж': в Минобороны отреагировали на ситуацию с питанием на передовой

Доставка продовольствия на передовые позиции зависит от оперативной обстановки, отмечает командование бригады.

В сети Threads появилась информация о том, что в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ происходят перебои с обеспечением продовольствием на отдельных позициях. В публикации отмечают, что солдат оставили без еды и воды, а командование не реагирует на ситуацию.

"Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы", – говорится в сообщении.

В командовании бригады заявили "Суспильному", что информация требует проверки и уточнения, а обеспечение подразделений осуществляется в штатном режиме с учётом условий выполнения боевых задач.

В Министерстве обороны Украины также отреагировали на сообщения, отметив, что система обеспечения функционирует, а возникающие сложности могут быть связаны с логистическими особенностями в зоне выполнения боевых действий.

Отмечается, что доставка продовольствия на передовые позиции зависит от оперативной обстановки, включая безопасность маршрутов и интенсивность боевых действий.

Таким образом, официальные структуры подтверждают наличие отдельных сложностей, но подчёркивают, что предпринимаются меры для их устранения и поддержания снабжения подразделений.

Закупки для ВСУ

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины с начала 2026 года не заключило ни одного нового контракта на поставку бронетехники для ВСУ. До проведения новых тендеров обеспечение войск будет обеспечиваться на основе имеющихся запасов.

Отметим, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов сообщил, что задача министра обороны - сделать процесс закупок для ВСУ максимально прозрачным и эффективным.

