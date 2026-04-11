Командира одного из корпусов сняли из-за потери Северска, - СМИ

Генерал обнародовал обращение, в котором сообщил о своей отставке, но не назвал причину.

После потери города Сиверск на севере Донецкой области с должности сняли командира 11-го корпуса Сергея Сирченко. Сам военный подтвердил свое увольнение, поблагодарив подчиненных за службу.

Сирченко обнародовал обращение утром 11 апреля. В нем он отметил, что пробыл в должности почти 500 дней – непосредственно на передовой, вместе с военными на одном из самых горячих направлений фронта.

В своем обращении командир признал, что не был идеальным:

"Почти 500 дней на должности. Не в тылу. Не на бумаге. На передовой – вместе. Вместе с вами. На одном из самых ожесточенных участков фронта этой войны. Я не был идеальным командиром. На войне идеальных не бывает. Бывало – давил. Ошибался. Молчал, когда нужно было говорить. Но одно я знаю точно. Я никогда не отставал от вас".

По данным источников "Украинской правды", среди военных в зоне ответственности корпуса одной из ключевых причин кадрового решения стала именно потеря Сиверска.

Потеря Сиверска – последние новости

Как сообщал УНИАН, российские войска смогли захватить Сиверск, воспользовавшись сложными погодными условиями – густыми туманами, которые наблюдались в Донецкой области в ноябре и декабре 2025 года.

23 декабря в Генштабе ВСУ заявили, что с целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из Сиверска.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, почему нашим войскам пришлось отойти из Сиверска и представляет ли это большую угрозу.

"Оставить войска, те части, подразделения, которые там оборонялись, просто умирать было бы неправильно. Поэтому было принято соответствующее решение. Отступили на господствующие высоты", – пояснил Сырский.

Вас также могут заинтересовать новости: