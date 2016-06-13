На Львовщине в результате столкновения двух иномарок погибло трое человек, один человек травмирован

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 июня в селе Запытов Каменка-Бугского района 29-летняя львовянка, находясь за рулем автомобиля Nissan Note, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Mercedes Vito под управлением 34-летнего жителя Львова.

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В результате ДТП, во время оказания медицинской помощи, погибли 29-летняя женщина - водитель автомобиля Nissan Note и ее четырехлетняя дочь. Также на месте происшествия погибла пассажирка автомобиля Mercedes Vito - 39-летняя жена водителя. Сам водитель данного транспортного средства с травмами разной степени тяжести госпитализирован в больницу.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение) - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.