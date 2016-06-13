В Донецкой области в ДТП погиб глава районной ВГА

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в полицию 12 июня в 18.00 от тракториста, который работал на поле рядом с местом ДТП.

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"Руководитель Великоновоселковского ВЦА Виктор Красьоха 1960 года рождения двигался на собственном автомобиле "Мерседес" из села Богатырь в сторону Великой Новоселки, не справился с управлением и выехал с трассы в лесополосу. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью", - информирует полиция.