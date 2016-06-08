Грицак рассказал о задержанном в Украине французе, который планировал теракты на Евро-2016

Об этом глава СБУ заявил в интервью Евроньюс.

«Тем временем, французские следователи, которые начали работать над делом, не считают, что задержанный принадлежал к какой-либо воинствующей группировке. Зато они подозревают его в незаконной покупке и перевозке оружия»,- сказал Грицак.

По его словам, «задержанный выражал готовность устраивать террористические акты на территории Франции, выражал недовольство многими вещами. Он говорил, что существует организация, и он является ее членом. Он не был похож на человека, который хочет купить оружие и доставить его во Францию».

«Украинские органы безопасности отмечают, что задержанный пытался купить оружие как у добровольческих батальонов, так и в регулярной армии. Когда СБУ узнало о его попытках, за французом начали следить», - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины задержала террористическую группировку, которая готовила серию терактов во Франции во время Евро-2016.

Грицак заявил, что в декабре 2015 года в поле зрения контрразведчиков попал гражданин Франции, который во время пребывания на востоке Украины пытался установить контакты с украинскими военными под легендой волонтерской помощи. Француз отрицательно высказывался о деятельности своего правительства относительно массовой эмиграции иностранцев во Францию, распространения мусульманства и глобализации мира. Также он сообщил о желании совершить ряд терактов в знак протеста.

В апреле 2016 года террорист снова прибыл в Украину и под контролем СБУ провел тестирование оружия и взрывчатки.

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В результате оперативной комбинации СБУ гражданин Франции по его просьбе получил пять автоматов Калашникова с 1080 патронами на ствол, два противотанковых гранатомета РПГ-7 с 18 выстрелами, 125 кг тротила, 100 электродетонаторов и 20 балаклав.

Оружие и взрывчатку злоумышленник вместе с сообщниками планировал использовать для одновременного подрыва мостов и инфраструктуры автобанов в разных регионах Франции. Другими объектами терактов должны были стать офис государственной компании, которая управляет сбором налогов, мечеть, синагога и общественные учреждения, привлеченные к проведению Евро-2016.

Также француз пытался найти людей, которые смогут контрабандой переправить средства поражения через украинскую границу за вознаграждение в 3 тыс. евро. Не найдя перевозчика, он решил сделать это сам.

В конце мая сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали гражданина Франции в пункте пропуска «Ягодин-авто» при попытке контрабандой перевезти через государственную границу оружие и взрывчатку.