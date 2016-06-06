СБУ задержала террористическую группировку, которая готовила теракты во Франции во время Евро-2016
12:18, 06 июня 2016Общество
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Служба безопасности Украины задержала террористическую группировку, которая готовила серию терактов во Франции во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года.
Василий Грицак / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Василий Грицак.
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Как сказал глава спецслужбы, по имеющейся информации, эти лица готовили около 15 терактов. Их планировали осуществить на территории Франции накануне и во время Евро-2016.
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