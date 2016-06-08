Во Франции считают, что задержанный СБУ француз является скорее контрабандистом, чем террористом

Об этом во вторник сообщил французский прокурор, который занимается этим делом, передает Deutsche Welle.

"Этот молодой человек неизвестный французским спецслужбам, и судебные инстанции сейчас склоняются к вероятного случая контрабанды оружия", - сказал прокурор Тома Пісо.

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Дело передали в ведомстве по борьбе с организованной преступностью после того, как усомнились, что речь идет о терроризме и угрозе национальной безопасности. Относительно экстрадиции задержанного в Украине гражданина Франции, то, по словам Пісо, говорить об этом еще рано - решение об отправке соответствующего запроса Украине еще не принято.

По данным Reuters, Франция обратилась к Украине относительно сотрудничества по этому делу, однако ответа от Службы безопасности Украины до сих пор не получила. СБУ ранее сообщала о плане задержанного совершить 15 терактов во Франции.