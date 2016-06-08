Во Франции считают, что задержанный СБУ француз является скорее контрабандистом, чем террористом
Французские следователи подозревают гражданина Франции, которого задержала Служба безопасности Украины с большим количеством оружия и взрывчатки, скорее в контрабанде оружия, чем в терроризме.
Об этом во вторник сообщил французский прокурор, который занимается этим делом, передает Deutsche Welle.
"Этот молодой человек неизвестный французским спецслужбам, и судебные инстанции сейчас склоняются к вероятного случая контрабанды оружия", - сказал прокурор Тома Пісо.
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Дело передали в ведомстве по борьбе с организованной преступностью после того, как усомнились, что речь идет о терроризме и угрозе национальной безопасности. Относительно экстрадиции задержанного в Украине гражданина Франции, то, по словам Пісо, говорить об этом еще рано - решение об отправке соответствующего запроса Украине еще не принято.
По данным Reuters, Франция обратилась к Украине относительно сотрудничества по этому делу, однако ответа от Службы безопасности Украины до сих пор не получила. СБУ ранее сообщала о плане задержанного совершить 15 терактов во Франции.