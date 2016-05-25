Надежда Савченко сделала первое селфи на свободе

Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко сделала первое селфи после освобождения из незаконного заключения в РФ.

Фото из автомобиля Администрации президента на пути из аэропорта "Борисполь" опубликовано в Facebook ее сестры Веры Савченко. Читайте такжеЯк ми повернули Надію, так ми повернемо Донбас і Крим - Порошенко Петр Порошенко отметил освобождение украинской летчицы новым хэштегом: #‎SavchenkoIsFree.

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