Надежда Савченко сделала первое селфи на свободе
16:47, 25 мая 2016Общество
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Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко сделала первое селфи после освобождения из незаконного заключения в РФ.
Порошенко отметил освобождение Савченко новым хэштегом / facebook.com/permalink
Фото из автомобиля Администрации президента на пути из аэропорта "Борисполь" опубликовано в Facebook ее сестры Веры Савченко.
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Петр Порошенко отметил освобождение украинской летчицы новым хэштегом: #SavchenkoIsFree.
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