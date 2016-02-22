В Харькове открыли памятный знак погибшим из-за теракта возле Дворца спорта (фоторепортаж)

В Харькове открыли памятный знак погибшим в результате теракта возле Дворца спорта, совершенного в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия памятного знака состоялась сегодня, 22 февраля, на проспекте Маршала Жукова вблизи места, где ровно год назад произошел теракт.

Читайте такжеВ Черкассах на факельном марше памяти Героев Крут сожгли флаг России (видео)

Церемония открытия памятного знака началась с исполнения национального гимна Украины, молебна по четырем погибшим в результате взрыва противопехотной мины во время шествия проукраинских активистов. В мероприятии приняли участие около 200 человек. Люди держали национальные флаги, символику нескольких общественных организаций, плакат с надписью "Честь и достоинство взорвать нельзя", а также скандировали "Герои не умирают, умирают враги".

На открытии мемориального знака выступили представители Харьковской ОГА, активисты Евромайдана, родные и знакомые погибших, правоохранители, которые были ранены в результате теракта.

Памятный знак представляет собой гранитный камень высотой около 1,5 метра, на котором прикреплена табличка с надписью "На этом месте 22 февраля 2014 года харьковчане сорвали съезд сепаратистов, отстаивая единство Украины. 22.02 2015 года во время мирного шествия на годовщину этих событий от взрыва мины, заложенной пророссийскими террористами, погибли патриоты Украины, харьковчане Даниил Дидик (15 лет), Николай Мельничук (18 лет), Вадим Рыбальченко (37 лет), Игорь Толмачев (52 года). Слава Героям!".

По словам одного из координаторов харьковского Евромайдана Владимира Чистилина, памятный знак установлен как воспоминание о двух событиях: срыв харьковчанами 22 февраля 2014 года "сепаратистского съезда", который проходил во Дворце спорта и где планировал выступить Виктор Янукович, а также на годовщину теракта 22 февраля 2015 года, совершенного во время шествия проукраинских активистов.

Чистилин отметил, что на месте открытого памятного знака будет установлен памятник евромайданцовцам. В будущем среди молодых архитекторов будет объявлен конкурс на проект монумента.

Читайте такжеГПУ заявила о прекращении расследования преступлений против Майдана с 1 марта

По сведениям отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, охрану общественного порядка во время мероприятия осуществляли около 800 сотрудников полиции, курсантов Национального университета внутренних дел, бойцов Национальной гвардии Украины. Всю прилегающую территорию обследовали кинологи и взрывотехники.

Мероприятие прошло без провокаций.