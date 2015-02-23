В ГПУ назвали две основные версии теракта в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время брифинга сказал заместитель генерального прокурора Украины Владимир Гузырь.

“Досудебным следствием рассматриваются версии, я скажу основные из них: первая версия - террористический акт, совершенный с целью дестабилизации в регионе террористической группой так называемых “харьковских партизан”. Еще одна версия рассматривается и проверяется - террористический акт, совершенный из тех же побуждений, но другой террористической организацией”, - сказал Гузырь.

Он подчеркнул, что сейчас организована работа следственной группы по расследованию этого теракта.

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Гузырь отметил большой объем проведенной работы управления СБУ в Харьковской области.

В свою очередь прокурор Харьковской области Юрий Данильченко отметил, что на сегодняшний день у следствия нет прямых доказательств о причастности к совершенному теракту группы из 4 человек, которая была задержана в ночь на 22 февраля во время подготовки второго теракта.

Причем Данильченко отметил, что сейчас уже есть информация о том, что задержанная группа и группа, совершившая теракт возле Дворца спорта, получали указания из одного центра.

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По предварительным данным экспертов, взорвалась противопехотная мина с радиоуправляемым устройством.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей).

В Харьковской области 23 февраля объявлено Днем траура по погибшим в результате теракта возле Дворца спорта.