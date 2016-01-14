На Днепропетровщине нашли тайники с 46 килограммами взрывчатки и значительным арсеналом оружия
16:19, 14 января 2016Общество
494 0
Вблизи административной границы Днепропетровской и Донецкой областей сотрудники Службы безопасности Украины за последние дни обнаружили шесть хранилищ с оружием и боеприпасами.
Среди спрятанного оружия было 9 гранатометов / sbu.gov.ua
Как сообщает пресс-центр СБУ, из тайников, которые были оборудованы в лесопосадках, правоохранители изъяли 26 килограмм пластида и 20 килограмм тротила, 14 средних прилипающих мин, 9 гранат, 4 пистолета Макарова, 2 автомата Калашникова и более 1 тысячи патронов различного калибра.
Читайте такжеСБУ обнаружила три тайника с боеприпасами в районе проведения АТО
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления происхождения оружия, взрывчатки и лиц, причастных к обустройству схронов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter