На Днепропетровщине нашли тайники с 46 килограммами взрывчатки и значительным арсеналом оружия

Как сообщает пресс-центр СБУ, из тайников, которые были оборудованы в лесопосадках, правоохранители изъяли 26 килограмм пластида и 20 килограмм тротила, 14 средних прилипающих мин, 9 гранат, 4 пистолета Макарова, 2 автомата Калашникова и более 1 тысячи патронов различного калибра.

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Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления происхождения оружия, взрывчатки и лиц, причастных к обустройству схронов.