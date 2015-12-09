ООН: Жители оккупированной части Донбасса заканчивают год так же, как и начинали – в тяжелой гуманитарной ситуации

Об этом говорится в переданном УНИАН 12-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что отсутствие правопорядка и легитимной власти на территориях, находящихся под контролем вооруженных групп, в сочетании с дальнейшим присутствием иностранных боевиков и современного вооружения, оставили людей в тяжелых условиях, без реальной правовой защиты и доступа к правосудию.

Читайте такжеРоссийские фармкомпании начали проводить поставки лекарств на Донбасс в обход Украины

«Гражданское население в охваченных конфликтом восточных регионах Украины заканчивает год так же, как и начинало – в крайне тяжелой гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека. Люди преклонного возраста не имеют доступа к своим сбережениям, люди с инвалидностью практически не получают помощи, а ограниченный доступ к системе здравоохранения оставил многих в убогом, трудном, даже опасном для жизни положении», - заявил Зейд.

«После гибели более 9 тыс. людей снижение интенсивности боевых действий, а значит и новых жертв, является крайне позитивным сдвигом. Я призываю все стороны к полному выполнению Минских соглашений и к активной работе по обеспечению верховенства права и норм международного права по правам человека на всей территории Украины», - подчеркнул он.

Читайте такжеГуманитарная блокада Донбасса: боевики запретили 800 фурам ввоз гумпомощи от ООН

Верховный комиссар напомнил сторонам конфликта, включая тех, под чьим контролем находятся отдельные районы Донецкой и Луганской областей, что они могут быть привлечены к ответственности за нарушения прав человека, совершенные на территориях, находящихся под их контролем. Это в особой мере касается лиц, которые несут ответственность за преступные действия подчиненных.

Читайте такжеУ боевиков на Донбассе не хватает средств для подготовки к зиме детсадов и больниц

«Он отметил определенный прогресс в выполнении правительством Украины соответствующих положений Минских соглашений, а также принятие Национальной стратегии в области прав человека и принятие юрисдикции Международного уголовного суда относительно преступлений, совершенных после 20 февраля 2014 года. Верховный комиссар также призывал украинскую власть обеспечить правосудие и подотчетность», - говорится в документе.