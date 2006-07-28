Самая большая делегация на ІV Всемирный форум украинцев ожидается из России

В ІV Всемирном форуме украинцев, который состоится в Киеве 18-20 августа, примут участие около 1900 делегатов и гостей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании пресс-клуба Министерства иностранных дел Украины начальник управления по вопросам зарубежного украинства МИД Украины Василий БОЕЧКО.

Он отметил, что это на 200 человек больше, чем было на предыдущих форумах.

По словам В.БОЕЧКО, самая большая делегация ожидается из России - 58 делегатов и 58 гостей.

Форум будут освещать около 150 журналистов, которые представляют украиноязычные издания.

В.БОЕЧКО отметил, что в последнее время демократические преобразования в Украине дали возможность по-новому отнестись к сотрудничеству с зарубежными украинцами. “Сотрудничество с зарубежными украинцами стало более системным, целенаправленным, конкретным”, - сказал он.

Начальник управления напомнил, что на сегодня статус зарубежного украинца уже получили 670 иностранных граждан. Этот статус дает возможность зарубежным украинцам иметь право на бесплатные визы на протяжении пяти лет, а также упрощенную процедуру получения украинского гражданства в случае, если у них возникнет такое желание.

На реализацию Государственной программы сотрудничества с зарубежными украинцами выделено 76 млн. 905 тыс. грн. На проведение ІV Всемирного форума украинцев - 3,5 млн. грн.

В канун форума состоится конгресс украинских граждан, временно работающих заграницей. Делегаты этого конгресса примут участие в форуме зарубежных украинцев.