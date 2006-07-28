Злоумышленник взорвался при попытке заложить взрывное устройство

В Запорожье при попытке заложить взрывное устройство в автомобиль местного бизнесмена погиб молодой мужчина.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, ЧП случилось накануне в Шевченковском районе Запорожья.

"27 июля в Шевченковский РОВД Запорожья поступило сообщение о том, что возле одного из домов по ул. Чаривной взорвался автомобиль. Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила поврежденный "Мерседес" и рядом с ним труп неизвестного гражданина с телесными повреждениями", - сообщили в ЦОС.

На данный момент установлено, что мужчина погиб в результате ошибки, допущенной при установке взрывного устройства, а взорванный "Мерседес-240", принадлежит местному бизнесмену, который, по неофициальным данным, накануне ЧП получил в результате удачной сделки крупную сумму денег.

Прокуратурой по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Справка УНИАН. За последние 3,5 года это уже второй случай гибели "подрывников" на территории Запорожской области. В декабре 2002 г. в Мелитополе в результате детонации взрывного устройства погиб 27-летний ранее судимый житель Запорожья, его подельник получил тяжелые травмы и несколько месяцев провел в больнице.