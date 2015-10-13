Нидерланды не назовут виновного в катастрофе МН17, однако скажут, что самолет был сбит российским "Буком" - СМИ

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что в результатах расследования будет сказано, что самолет был сбит ракетой "Бук" российского производства. Однако, в отчете не пойдет речи об ответственном за ее запуск. Это связано с тем, что Совет безопасности, в соответствии с международными правилами, не имеет полномочий называть виновных в катастрофе.

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"Расследование укажет, что самолет был сбит ракетой "Бук" российского производства, однако, согласно международным правилам, которые регулируют расследования авиакатастроф, Совбез не имеет полномочий называть виновных", - сообщает издание.

Также отмечается, что во вторник производитель "Бука" "Алмаз - Антей" запланировал отдельную пресс-конференцию, на которой может попробовать дискредитировать результаты расследования Совета безопасности Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности Нидерландов во вторник, 13 октября, обнародует доклад о причинах крушения рейса МН17 малайзийских авиалиний. Одновременно будет продемонстрировано и реконструированную часть самолета.

Доклад на военно-воздушной базе Нидерландов Гілзе-Рейен (Gilze-Rijen) во вторник представит председатель Совета безопасности Чіббе Яустра (Tjibbe Joustra).

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Напомним, что Боинг рейса МН17 потерпел катастрофу в небе на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Подавляющее число погибших – граждане Нидерландов.

Наиболее вероятной версией трагедии называют ракету системы «Бук», которая была выпущена с контролируемой сепаратистами территории.

Сейчас в Нидерландах идет два расследования – первое определит причины катастрофы, второе – должно установить и назвать виновных.

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Вместе с тем, российская сторона уже критически высказалась относительно следствия, которое проводится Советом безопасности Нидерландов, указав, что оно не является объективным, но политически заказным. Россия настаивает на иной версии трагедии, в частности, на том, что пассажирский самолет был сбит украинским истребителем.