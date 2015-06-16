В Сумах ночью произошел мощный взрыв в офисе "Свободы", милиция отбрасывает версию о теракте (фоторепортаж, видео)

Сегодня, 16 июня, около 3:05 произошел мощный взрыв в партийном офисе ВО «Свобода» в городе Сумы.

Об этом сообщает местный сайт 0542.

После прозвучавшего взрыва, помещение было объято огнем. На место происшествия приехали сотрудники ГСЧС, которые быстро потушили пожар..

От ударной волны в здании напротив разбились окна, а часть мебели, которая находилась в офисе, оказалась выброшенной на улице. Также улица усеяна мелкими и крупными осколками. К счастью, никто не пострадал.

Кафе, которое соседствует с офисом политической партии, не пострадало. В здании очень толстые и прочные стены.

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Первые версии правоохранителей говорили о теракте. Однако после того, как эксперты провели осмотр места пожара, милиционеры категорически заявили, что о террористическом акте не может быть и речи.

По предварительной информации, пожар начался внутри помещения незадолго до самого взрыва. Возможно, причиной пожара могла стать проводка, так как в помещении были обнаружены расплавленные провода рядом с электрощитовой. Замыкание мог спровоцировать оставленный на ночь электроприбор.

В пользу этой версии говорит характер разлета осколков, отсутствие следов проникновения в помещение, а также то, что мебель сильно обгорела.

Пока же на месте событий продолжают работать эксперты и правоохранительные органы. Также замечены начальник УСБУ в Сумской области, УМВД области и города.