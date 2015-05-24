В Донецке прогремел мощный взрыв - СМИ

Сегодня вечером в Донецке прозвучал мощный взрыв, который лучше всего услышали жители микрорайона Текстильщик, а ударная волна докатилась до магазина "Изумруд" в центре Донецка, сообщает "Сегодня".

"Я была дома, когда услышала очень сильный взрыв. Почему-то не выскочила в прихожую, а подбежала к окну. Увидела, как мчатся по домам с площадки перепуганные дети, а со стороны спорткомплекса "Лидер" поднимается столб дыма", – рассказала жительница дома по улице Высоцкого Татьяна Стеблова.

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"У бывшего АТБ народ курил, так их ударной волной чуть ли не в стену вдавило", – поделился дончанин Кирилл Погутовский.

Дончане в Ленинском районе рассказали, что заметили несколько машин "скорых", ехавших на высокой скорости возле цирка.