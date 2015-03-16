В Константиновке неизвестные подожгли шины у общежития украинских военных
В городе Константиновка, где произошло ДТП с участием военных в котором погиб ребенок, около 100 неизвестных разбили окна в общежитии украинских военных.
Об этом сообщил журналист "Общественного телевидения Донбасса" Алексей Мацука на своей странице в соцсети. "В Константиновке 100 пацанов подожгли шины у общежития, где живут украинские военные и побили стекла", - написал он.
По неподтвержденной информации, сразу после ДТП местные жители пытались устроить самосуд над водителем МТЛБ, а позже устроили митинг требуя его выдачи.
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В то же время журналист Владимир Березин, который стал очевидцем происшествия, на своей странице в соцсети написал, что "проезжающие мимо машины ВСУ забрасывают камнями".
Как сообщал УНИАН, с целью выяснения причин и обстоятельств ДТП к месту происшествия срочно направлена оперативная группа военнослужащих Генерального штаба ВСУ. Об этом ДТП поставлена в известность военная прокуратура.