Появились новые версии внезапной смерти звезды сериала "Кадетство"

Известно, что в прошлом году актриса находилась в депрессии и одно время злоупотребляла алкогольными напитками.

Несколько дней назад скоропостижно скончалась звезда сериала "Кадетство" 55-летняя Ирина Цывина. Артистку нашел в квартире ее сын Евгений. Позже была названа причина — проблемы с сердцем.

Похороны актрисы состоялись накануне на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришли родные, близкие и коллеги.

Звезде кино накануне посвятил программу "Прямой эфир" ведущий Андрей Малахов. Гости в студии не могли поверить, что Ирина умерла своей смертью, пишет Teleprogramma.

"Правильно здесь сказали, не бывает бывших алкоголиков, есть те, кто воздерживается. У нее была длительная ремиссия", — высказался сын Евгений.

Известно, что в прошлом году актриса находилась в депрессии и одно время злоупотребляла алкогольными напитками. "Она принимала какие-то таблетки", — также поделилась близкая подруга артистки Ольга Спиркина. Она поинтересовалась, не было ли у Цывиной стресса накануне трагедии, из-за которого она могла смешать алкоголь и таблетки.

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Сын певицы не стал отрицать, что его мама принимала антидепрессанты, так как у нее были психологически тяжелые периоды. Но версию о том, что смерть наступила из-за того, что Ирина смешала препараты и алкоголь, он исключил.

А вот соседи звезды отзываются о ней по-разному. Одни заверили, что она всегда была адекватной, другие стали утверждать, что Цывина постоянно пила и "чудила". Гости в студии пришли к выводу, что актриса сама свела себя в могилу, так как не берегла здоровье. "Возможно, но экспертиза этого не показала", — отметил Евгений. Гости в студии выдвинули версию, что Ирину могли убить, но доказательств этому предоставить не смогли.

Сын Ирины не всегда был с ней в теплых отношениях, но продолжал о ней заботиться. По словам молодого человека, он даже пытался спасти маму, когда обнаружил ее на полу без сознания. Евгений делал ей искусственное дыхание.

Выслушав версии смерти Цывиной, решил высказаться врач-реаниматолог Максим Цыркунов. Он следил за состоянием женщины после липосакции в 2017 году.

"Если бы смерть наступила в клинике, то ее бы отвезли в морг. Если человек найден дома, то это судебно-медицинская экспертиза. Простите, посидел за кулисами, услышал много черноты. Я когда беру пациента на операцию, я знаю, пьет он или нет. Мы бы не взяли на операцию Ирину, если бы у нее один из показателей анализов не был в норме", — заявил медик.

Он также отметил, что уже тогда Ирина страдала от повышенного давления. Сын актрисы подтвердил, что она принимала препараты для нормализации работы сердца, так как он лично их для нее покупал.

Ранее сообщалось, что российская актриса Ирина Цывина, известная по сериалам "Кадетство" и "Ольга", умерла в возрасте 55 лет.