Как известно, настоящая любовь живет в простых и повседневных действиях. Важно быть рядом, слушать, смеяться и держать за руку любимого человека.

Исследование Psychological Reports показывает, что супруги, которые имеют здоровые и счастливые отношения, обычно живут дольше, чувствуют себя счастливее и даже имеют лучшее состояние здоровья. Секрет таких пар не только в преданности или совместной работе над отношениями, но и в мелочах, которые день за днем поддерживают связь

Как утверждает Your Tango, мужчины, которые продолжают обожать своих жен даже после многих лет отношений, сохраняют такие 11 привычек:

Прикасаться без повода

Исследование Scientific Reports доказало, что физический контакт усиливает близость и удовольствие в отношениях. Речь идет не только об объятиях перед сном, но и о таких мелочах как взять за руку в машине или обнять перед работой.

Писать в течение дня

Вместо формальных разговоров - короткое сообщение "как ты?" или совместный разговор перед сном. Такие мужчины поддерживают связь постоянно, а не только в важные моменты.

Постоянно делать комплименты

Психологи говорят, что в счастливых парах на каждое негативное взаимодействие приходится пять положительных. Искренние комплименты, внимание к деталям и благодарность создают атмосферу доверия и тепла.

Откладывать телефон, когда она говорит

По данным Scientific Reports, даже присутствие смартфона рядом снижает качество разговора. Мужчины, которые ценят своих жен, убирают телефон и полностью сосредотачиваются на партнерше.

Помнить мелочи

Речь идет о том, чтобы не забывать о любимом кофе, заказе из кафе или любимом десерте избранницы. Такие мужчины способны сделать женщине сюрприз, подарив продуманный подарок в будний день.

Часто смеяться вместе

Исследования показывают, что совместный смех - это сильный маркер здоровых отношений. Пары, которые могут шутить даже во время споров, чувствуют себя безопаснее и ближе друг к другу.

Планировать будущее вместе

Согласно Journal of Marriage and Family, счастливые пары не избегают сложных разговоров. Они открыто обсуждают планы, изменения, опасения - и всегда учитывают мнение друг друга.

Спрашивать ее мнение

Такие мужчины достаточно уверены в отношениях, чтобы признать, когда им нужна поддержка и совет. Как отмечает терапевт Чарли Хантингтон, для многих мужчин жена является главным эмоциональным союзником и советчиком.

Сохранять уважение даже во время ссоры

Настоящие партнеры не пытаются "победить" в споре. Они видят в нем общую задачу, которую решают вместе, сохраняя взаимное достоинство и спокойствие.

Признаваться в любви осознанно

Речь идет о том, чтобы говорить "я люблю тебя" не машинально, а с чувством. Для таких мужчин любовь - не только слова, но и последовательные действия, забота и поддержка.

Стараться ее поразить

Любящие мужчины не перестают пытаться быть лучшими для своей женщины. Речь может идти как о сюрпризах, так и об обучении новым навыкам, которые удивят партнершу.

