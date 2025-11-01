Эксперты советуют присмотреться к новым очкам.

Мода на минимализм не просто продолжается, а охватывает каждую деталь нашего гардероба. После лаконичных сумок и сдержанных туфель пришла очередь аксессуаров для лица.

Как пишет Who What Wear, тонкие проволочные или вовсе безоправные очки стали новым символом "тихой роскоши". Эксперты компании EssilorLuxottica (владельцы брендов Ray-Ban и Persol) называют этот стиль эволюцией спокойной элегантности.

Тренд на такие очки вырос на почве ностальгии по 90-м и началу 2000-х, когда их носили модели Prada и Armani. Магия тенденции заключается в том, что они интеллектуальны, напоминая о "ботанах" или библиотекарях, но имеют нотку кокетства, которую сложно игнорировать.

Как говорит дизайнер концептов бренда Gap Ренатто Балладарес, эти очки дают утонченный и искренний образ без чрезмерного глянца, но с чувством стиля. Он также шутит, что они отлично скрывают мешки под глазами.

Этот минималистичный тренд стал своеобразным противовесом массивным очкам wraparound, которые господствовали несколько сезонов. Но оба стиля существуют параллельно - одни ищут эффектности, а другие ценят легкость и непринужденность.

