Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская спела вместе с народным артистом Павлом Зибровым его известную песню.
Соответствующее видео опубликовала в своем Instagram-аккаунте блогер и участница романтического реалити "Холостяк-5" Рамина Эсхакзай. Девушка призналась, что просто обожает песню Зиброва "Жінка, що кохаю я". Актриса и певец взялись за руки и очаровательно спели:
"Жінка, що кохаю я
Неповторна й чарівна
Та її очей краса
Дивовижна, неземна
Жінка, що кохаю я
Найчарівніша вона
І на все, на все життя
Назавжди, завжди моя".
Напомним, недавно Ольга Сумская отреагировала на скандал, который возник вокруг ее сестры Натальи, которая в этом году читала текст радиодиктанта национального единства.
Актрису критиковали за спешку, из-за которой многие участники не успевали вовремя писать диктант. Рекордсменка Кристина Гоянюк вообще заявила, что он свалил ее наповал.