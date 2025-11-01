Они исполнили песню "Жінка, що кохаю я".

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская спела вместе с народным артистом Павлом Зибровым его известную песню.

Соответствующее видео опубликовала в своем Instagram-аккаунте блогер и участница романтического реалити "Холостяк-5" Рамина Эсхакзай. Девушка призналась, что просто обожает песню Зиброва "Жінка, що кохаю я". Актриса и певец взялись за руки и очаровательно спели:

"Жінка, що кохаю я

Неповторна й чарівна

Та її очей краса

Дивовижна, неземна

Жінка, що кохаю я

Найчарівніша вона

І на все, на все життя

Назавжди, завжди моя".

Напомним, недавно Ольга Сумская отреагировала на скандал, который возник вокруг ее сестры Натальи, которая в этом году читала текст радиодиктанта национального единства.

Актрису критиковали за спешку, из-за которой многие участники не успевали вовремя писать диктант. Рекордсменка Кристина Гоянюк вообще заявила, что он свалил ее наповал.

