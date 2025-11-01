Пара вместе отпраздновала Хэллоуин.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой - Мария Буряковская - поделилась в социальной сети новыми фото, на которых позирует вместе со своим мужем-иностранцем.

Судя по снимкам в ее Instagram, они вместе с Эденом вместе отмечали Хэллоуин. На фото видны тематические костюмы, праздничный декор и теплая атмосфера, свидетельствующие о хорошем вечере.

Как известно, Мария живет в Соединенных Штатах Америки. Ее роспись с музыкантом Эденом Пассарелли состоялась в июле этого года. Она учится в музыкальном вузе и активно делится фрагментами своей жизни в соцсетях.

Об избраннике Маши известно немного - он американец, который также связан с музыкой. Певица Оля Полякова неоднократно говорила, что одобряет выбор дочери и считает ее мужчину достойным избранником.

Напомним, Маше Поляковой уже неоднократно приходилось оправдываться перед подписчиками, которые были уверены, что она ждет ребенка.

