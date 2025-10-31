Певица обвиняет в этом Манздюк.

Украинская певица Анастасия Приходько считает, что действия таких публичных людей, как Елена Мандзюк, ведут страну к гражданской войне.

В интервью Наталье Влащенко артистка вспомнила о 10 статье Конституции, которая определяет, что государственным языком в Украине является украинский, однако также гарантируется "свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины":

"Я нахожусь в рамках закона, я не нарушаю закон. Если это разрешено - значит я могу это делать. Что здесь плохого? Мне кажется, что такие как Мандзюк, - это люди, которые ведут нашу страну к гражданской войне. Я, возможно, и грубо говорю, но это мое впечатление такое".

По словам Приходько, выражение "чому не державною?" появилось в июле 2022 года. Она уверена, что тогда публичным людям, которые вели социальные сети на русском, эти вопросы задавали "много ботов".

"И теперь каждый мало-мальский человек решил, что он - вершитель судьбы того или иного человека. Мне не нравится история, когда меня пытаются изменить, сломать, заставить что-то делать. И я не понимаю, кому мне нужно это доказывать и для чего", - добавила артистка.

Напомним, блогерша Елена Мандзюк неоднократно попадала в громкие скандалы. Летом она заявила, что ее дети могут избить ребенка, который говорит на русском. После этого правоохранители начали расследование по признакам разжигания вражды.

