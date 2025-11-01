Если верить их прогнозам, следующие годы на пути к 2055 году изменят мир до неузнаваемости.

Предсказания двух самых цитируемых "пророков" — французского астролога Нострадамуса и болгарской ясновидящей Ванги — давно стали частью поп-культуры и неизменно всплывают, когда речь заходит о будущем.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Если собрать самые часто упоминаемые прогнозы, какой мир они обещают нам к середине века? Стоит взглянуть на 2055 год их глазами. Об их главных предсказаниях пишет Sky History.

Видео дня

Нострадамус: прогнозы к середине века

1. "До и после Марс будет царствовать"

Одна из редких привязанных к дате строф Нострадамуса (знаменитый катрен о "Короле ужаса" 1999 года) заканчивается строкой: "До и после того Марс будет царствовать, как выпадет случай". Многие считают, что "Марс" — это намёк на войну (Марс — бог войны в римской мифологии). Но если трактовать буквально, Марс может означать планету. Тогда смысл смещается к "царствованию" Марса как объекту активного исследования и, возможно, колонизации.

С учётом того, что NASA планирует отправить астронавтов на Марс в 2030-х, а SpaceX рассчитывает запустить первые Starship к Марсу уже в 2026-м, идея о том, что "Марс будет царствовать" в 2050-х, уже не кажется фантастикой.

2. Климатические потрясения и большая вода

У Нострадамуса полно строк о наводнениях, отравленных водах и "садах" под угрозой. Один катрен трактуют как экологические проблемы Амазонии. К 2055 году самый безопасный вывод: держите тревожный рюкзак и страховку от наводнений наготове.

3. Европа между войной и "чумой"

В прогнозах Нострадамуса упор идет на "жестокие войны" и "древнюю чуму". Не лучший повод для праздника, но намёк, что и к середине века Европа, вероятно, будет балансировать между геополитикой и вспышками болезней.

4. Деньги станут страннее

Строфа "Через долгую войну вся армия истощена… придут к кожаным монетам, галльской латуни и полумесяцу" часто трактуется как обесценивание валют после продолжительных войн. Если мировые валюты рухнут, 2055 год может оказаться мрачным. Другие видят здесь "пророчество" о цифровых деньгах вроде биткоина: мол, кто не перейдёт на цифровую валюту — останется с "кожаными монетами".

5. Майские "тряски"

Несколько строф Нострадамуса связывают "великое дрожание" с маем и специфическими планетарными конфигурациями. Каждый раз, когда повышается сейсмический риск, этот катрен вспоминают снова. Смело можно прогнозировать: в мае 2055-го кто-то обязательно вытянет его на свет.

Ванга: громкие предсказания (к 2055 году)

1. Искусственные органы — в массовое производство

Тиражируемое утверждение — что в 2040-х годы органы из лабораторий станут массовыми. Если это подтвердится, медицина 2055-го покажется научной фантастикой: "запасные части" под рукой и резко сокращённые очереди на трансплантацию. Отличные новости для здравоохранения.

2. Прорыв в энергетике (и небольшой крюк на Венеру)

Подборки приписывают Ванге скачок в энергетических технологиях в конце 2020-х, иногда в стиле "добычи энергии с Венеры". Будь то термояд, космическая солнечная энергетика или что-то ещё, смысл один: к середине века — изобилие энергии, возможно, космического происхождения.

3. Большее и странное "погода"

Списки с Вангой пестрят землетрясениями, извержениями и экстремальными сезонами. Даже её "предсказания" на район 2026 года нередко трактуют как "ждите природных катаклизмов" — что, если отбросить фольклор, совпадает с прогнозами климатологов. Конечно, у Ванги было немало промахов, так что если вы настроены оптимистично, не всё так мрачно — можно и тортом насладиться.

4. "Европа под мусульманским правлением к 2043 году"

Этот тезис — любимчик верующих в Вангу. Если к 2043-му так не случится, возможно, "пророчества" просто идут по "островному времени".

Если же воспринять буквально и представить, что это произошло, то к 2055-му будут заметны культурные изменения: больше мечетей, исламских центров, мусульманской культуры в городском пространстве.

Реалистичный сценарий: Европа просто станет ещё более многообразной за счёт миграции, демографии и урбанистических перемен — с пророчеством или без.

Ранее УНИАН сообщал про предсказание Ванги о будущем золота, которое поразило мир.

Вас также могут заинтересовать новости: