Она призналась, что не любит "допросы" на эту тему.

Украинская певица Екатерина Павленко, также известная как солистка группы Go_A и Monokate, высказалась о вопросе рождения детей.

В интервью Слава+ она сказала, что не считает себя чайлдфри (люди, которые сознательно и добровольно решили не иметь детей, в отличие от тех, кто не может иметь детей из-за бесплодия или откладывает это на будущее, - УНИАН), однако у нее до сих пор не возникало желания иметь ребенка:

"Я не представляю себя мамой. Ну, такой у меня "баг" или особенность, я не знаю. Очень многие считают, что "баг", потому что мы живем в обществе, в котором, если у тебя нет квартиры и ребенка, ты какой-то не такой".

На вопрос, волнует ли ее интерес других людей к этой теме, певица ответила, что негативные эмоции вызывают именно "допросы" о причинах нежелания рожать. "Люди, с которыми я общаюсь, таких вопросов не задают. А с родственниками все понятно", - добавила она.

Напомним, ранее на бестактные вопросы и комментарии подписчиков о рождении детей жаловалась другая украинская артистка.

