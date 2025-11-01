Певица уже много лет живет в России.

Певица Елизавета Иванцив, известная под псевдонимом Елка, убрала из своего хита "Прованс" упоминание об украинском аэропорте "Борисполь".

Согласно сообщениям СМИ, измененная версия песни прозвучала на шоу, посвященном 30-летию "Русского радио" и церемонии вручения Премии "Золотой Граммофон", в Москве.

Песня "Прованс" вышла еще в 2011 году, быстро став одним из самых узнаваемых хитов певицы украинского происхождения. Припев содержал такие слова: "Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте". Теперь этот кусок звучит так:

"Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте".

Напомним, Елка молчала о полномасштабном нападении России на Украину все эти годы. Впервые она высказалась о войне лишь недавно, на одном из своих концертов.

Певица, которая родилась в Ужгороде, призвала своих поклонников "оставаться выше всего этого", а власть попросила "сделать так, чтобы это было не больно".

