Рассказываем, как убрать грязь между зубчиками вилки быстро и без труда.

Столовые приборы со временем теряют блеск, но это еще полбеды. Между зубцами вилок скапливаются жир, налет и остатки пищи, которые трудно удалить обычной губкой. Однако есть простой и безопасный способ, как почистить вилки внутри, - и ваши приборы снова будут сверкать как новые.

Как почистить вилки между зубцами с помощью простых домашних средств

Столовые вилки могут быть из нержавейки, алюминия, мельхиора или серебра, но все эти материалы чувствительны к магазинной "химии". Поэтому чистить их нужно правильно - с помощью щадящих средств, которые есть у каждой хозяйки.

Чтобы приготовить раствор для чистки вилок, нужно взять:

Видео дня

2 л воды;

2 ст. л. соды;

2 ст. л. соли;

1 ст. л. лимонной кислоты.

Все смешать, положить вилки на 30-40 минут, а затем почистить и ополоснуть. Если загрязнения серьезные, то дополнительно в этот раствор следует добавить 2 ст. л. горчичного порошка и положить в него вилки на час.

Для чистки вилок и ложек также подойдет еще одна смесь - в равных пропорциях нужно соединить соду и разрыхлитель, а затем добавить немного воды, чтобы получилась консистенция кашицы. Эту кашицу губкой нанести на столовые приборы и оставить на 5 минут. Затем почистить между зубцами с помощью зубочисток (их можно предварительно обернуть в ватные диски). Как вариант, можно также использовать старую зубную щетку. Затем все помыть средством для посуды.

Если говорить о том, как почистить вилки из серебра, а также как убрать нагар с вилки, то здесь нужно использовать другой способ. Вам понадобятся:

50 г соды;

50 г соли;

1 л воды;

кусочек фольги.

Нужно застелить фольгой дно кастрюли, сверху выложить приборы, которые собираетесь почистить. Приготовить раствор - смешать соду и соль с водой. Залить все в кастрюлю и нагревать на минимальном огне в течение 20 минут. Затем выключить и дать остыть. После этого почистить с помощью губки.

Важно: не используйте для чистки вилок, из какого бы материала они не были сделаны, жесткие металлические щетки и губки - они оставляют царапины и потертости, в которых затем скапливается грязь. Поэтому недавно почищенные приборы спустя некоторое время снова будут выглядеть тусклыми и грязными. Также не замачивайте вилки надолго (речь идет о замачивании на 10-12 часов) - они потемнеют и потеряют блеск.

Ранее мы также рассказывали, чем отмыть застарелый жир со стекла духовки - какие средства для этого лучше использовать.

Вас также могут заинтересовать новости: